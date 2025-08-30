Трехсторонняя встреча с участием президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина состоится, считает глава Штатов Дональд Трамп.

Трамп о трехсторонней встрече с участием Зеленского и Путина

В интервью Daily Caller президент США заявил, что трехсторонняя встреча президентов Украины и РФ состоится.

— О двусторонней встрече (между Зеленским и Путиным, – Ред.) я не знаю, но трехсторонняя встреча состоится. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы. Я использую аналогию. Я использовал ее уже несколько раз. У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на детской площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают драться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Иногда им нужно подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Многие люди погибли, — сказал Трамп.

Кроме того, он повторил готовность помочь завершить эту войну.

— Они хотят, чтобы это урегулировалось, но если мы можем им помочь, я буду готов это сделать. Мы говорим о многих жизнях. Мы говорим не о том, что я начал. Я унаследовал эту войну. И все, что я пытаюсь сделать, это потушить пламя. И я думал, что я это сделал. Я делал это семь раз с другими конфликтами, я сделал это с войнами, которые были сложнее этой (российско-украинской, – Ред.). Эта война просто очень тяжелая. Это тяжелая война, — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома повторил, что не собирается отправлять американские войска в Украину, но в то же время поддерживает предоставление гарантий безопасности.

— Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем направлять туда войска или что-то еще. Но если мы сможем помочь Европе, то, знаете, они будут там. Они хотят, хотят, чтобы все было урегулировано, но если мы можем им помочь, я готов это сделать, — сказал Трамп.

К слову, ранее Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за личной неприязни.

