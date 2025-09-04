В Париже начался саммит Коалиции желающих: что известно
В Елисейском дворце в Париже начался саммит лидеров Коалиции желающих, на котором председательствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Саммит Коалиции желающих в Париже 4 сентября
Открывая саммит, Макрон заявил, что лидеры собрались, чтобы завершить работу над надежными гарантиями безопасности для Украины и всей работой, которая была проделана в течение последних недель.
После его короткой речи журналистов попросили покинуть помещение.
По информации Елисейского дворца, 10 лидеров принимают участие в саммите лично:
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- президент Украины Владимир Зеленский;
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- глава Евросовета Антониу Кошта;
- президент Финляндии Александер Стубб;
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
- премьер-министр Польши Дональд Туск;
- премьер Бельгии Барт Де Вевер;
- премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
Десятым должен был быть премьер Испании Педро Санчес, однако, по информации СМИ, технические проблемы с самолетом заставили его вернуться в Мадрид, поэтому он присоединится к встрече виртуально.
Также ожидается личное присутствие спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, который прибыл в Париж.
Еще более 20 лидеров присоединятся к саммиту по видеосвязи, в том числе и генсек НАТО Марк Рютте.
Среди членов ЕС не будет представителей только Словакии, Венгрии и Мальты.
А в целом в саммите Коалиции желающих принимают участие представители 33 государств.