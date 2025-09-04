В Елисейском дворце в Париже начался саммит лидеров Коалиции желающих, на котором председательствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Саммит Коалиции желающих в Париже 4 сентября

Открывая саммит, Макрон заявил, что лидеры собрались, чтобы завершить работу над надежными гарантиями безопасности для Украины и всей работой, которая была проделана в течение последних недель.

После его короткой речи журналистов попросили покинуть помещение.

Сейчас смотрят

По информации Елисейского дворца, 10 лидеров принимают участие в саммите лично:

президент Франции Эммануэль Макрон;

президент Украины Владимир Зеленский;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

глава Евросовета Антониу Кошта;

президент Финляндии Александер Стубб;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

премьер-министр Польши Дональд Туск;

премьер Бельгии Барт Де Вевер;

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Десятым должен был быть премьер Испании Педро Санчес, однако, по информации СМИ, технические проблемы с самолетом заставили его вернуться в Мадрид, поэтому он присоединится к встрече виртуально.

Также ожидается личное присутствие спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, который прибыл в Париж.

Еще более 20 лидеров присоединятся к саммиту по видеосвязи, в том числе и генсек НАТО Марк Рютте.

Среди членов ЕС не будет представителей только Словакии, Венгрии и Мальты.

А в целом в саммите Коалиции желающих принимают участие представители 33 государств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.