В Єлисейському палаці в Парижі розпочався саміт лідерів Коаліції охочих, на якій головують президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Саміт Коаліції охочих в Парижі 4 вересня

Відкриваючи саміт, Макрон заявив, що лідери зібралися, щоб завершити роботу над надійними гарантіями безпеки для України та всією роботою, яка була виконана протягом останніх тижнів.

Після його короткої промови журналістів попросили залишити приміщення.

За інформацією Єлисейського палацу, 10 лідерів беруть участь у саміті особисто:

президент Франції Еммануель Макрон;

президент України Володимир Зеленський;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

глава Євроради Антоніу Кошта;

президент Фінляндії Александер Стубб;

прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;

премʼєр Бельгії Барт Де Вевер;

прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф.

Десятим мав бути премʼєр Іспанії Педро Санчес, проте, за інформацією ЗМІ, технічні проблеми з літаком змусили його повернутися до Мадрида, тому він приєднається до зустрічі віртуально.

Також очікується особиста присутність спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, який прибув до Парижа.

Ще понад 20 лідерів приєднаються до саміту по відеозвʼязку, зокрема і генсек НАТО Марк Рютте.

Серед членів ЄС не буде представників лише Словаччини, Угорщини та Мальти.

А загалом у саміті Коаліції охочих беруть участь представники 33 держав.

