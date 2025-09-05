Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений ані у припиненні війни проти України, ані у досягненні перемир’я чи припинення вогню.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю France Inter.

Стубб розповів про два етапи завершення війни в Україні

Він наголосив, що Фінляндія братиме участь у системі гарантій безпеки для України, однак реалізувати їх можна буде лише після завершення війни.

– На мою думку, необхідні два етапи. Спершу – припинення вогню, потім – спроба знайти рішення, що є дуже складним завданням, а потім – власне мир, – зазначив Стубб.

Його перепитали, чого саме не хоче російський президент – перемир’я чи миру.

– Ні того, ні того. Мета, стратегія Путіна не змінилася – він хоче усю Україну, він хоче знищити Україну та її суверенітет… Росія, особливо Путін, розуміють лише силу. Тож потрібно тиснути, і санкції – це єдине рішення, – резюмував фінський президент.

У серпні він разом з деякими європейськими лідерами відвідав Вашингтон, де відбулася зустріч із президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Там вони обговорювали перспективи миру між Росією та Україною.

Після цієї зустрічі президент Фінляндії зазначив, що досягти миру можливо лише за умови зміни позиції Москви, але Путін до цього не готовий.

Президенти України та Фінляндії після зустрічі у Вашингтоні провели телефонну розмову та обговорили план дій щодо посилення гарантій безпеки на тлі російської агресії.

