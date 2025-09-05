Бельгія не планує конфісковувати доходи із заморожених російських активів та передавати їх на допомогу Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево в інтерв’ю Euronews.

Чому Бельгія не хоче передавати заморожені активи РФ на допомогу Україні

За словами Прево, що Бельгія не має намірів конфісковувати доходи із заморожених активів РФ та передавати на допомогу Україні, адже це нібито ставить під загрозу безпосередню та довгострокову довіру до його країни як центру фінансових послуг.

Зараз дивляться

– Відверто кажучи, конфіскація російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії. Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу, – вважає глава МЗС.

Він наголосив, що деякі держави також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи.

Прево пояснив, що Бельгія розглядала можливість конфіскації російських активів, але дійшла висновку, що це підірве довіру до євро та загалом до європейських фінансових послуг.

Водночас глава МЗС Бельгії відмовився від альтернативного плану, запропонованого з боку Великої Британії, який стосується переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

На його думку, зміна стратегічного інвестування поточних активів, заморожених у Брюсселі, також не є варіантом для Бельгії, оскільки багато експертів вказують на високий юридичний і фінансовий ризик у разі рішення про конфіскацію.

– Тому я заявляю, що Бельгія не піде на цей ризик, – стверджує Прево.

Проте глава МЗС наголосив, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України в рамках Коаліції охочих.

Він закликав американського президента Дональда Трампа чітко окреслити зобов’язання та пропозиції США щодо повоєнної України.

Максим Прево вважає, що потрібно мати чіткі зобов’язання на папері, щоб бути впевненим, на що може очікувати Бельгія і які фактори будуть на користь Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.