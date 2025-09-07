В ночь на 7 сентября Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Страна-агрессор применила 823 средства воздушного нападения.

Реакция мира на атаку 7 сентября

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ночная массированная атака России на Киев и другие регионы Украины свидетельствует о нежелании Кремля идти по пути мира и демонстрирует чувство безнаказанности российского диктатора Владимира Путина.

— Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда ранее, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета, — подчеркнул Стармер.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул поддержку Украины и осудил атаку на Украину.

— Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем, все глубже погружается в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился, — написал Макрон в соцсети Х.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что российский террор становится еще более дерзким. Она подчеркнула, что Россия должна прекратить обстрелы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что своими ударами по Украине Россия насмехается над дипломатией и пренебрегает международным правом.

— Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем долгосрочные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Кремль не хочет мира.

— Россия продолжает эскалацию, агрессивно атакуя гражданскую инфраструктуру Украины, и теперь также пострадало здание правительства в Киеве. Посыл четкий: Кремль хочет войны, а не мира, — написал Эдгарс Ринкевичс.

Президент Европейского совета Антониу Кошта убежден, что разговоры о мире во время эскалации бомбардировок и обстрелов правительственных зданий и домов — это версия мира для Путина.

— Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать. Мы должны придерживаться намеченного курса: укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию путем введения дополнительных санкций, — убежден Кошта.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Путина трусом, который нападает на женщин и детей.

— Путин притворяется, что хочет прекратить войну, но на самом деле он хочет только убить как можно больше украинцев. Ночью он запустил более 800 беспилотников и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка, — подчеркнул Ян Липавский.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно осудил атаку на Украину и выразил соболезнования народу Украины.

Министр обороны и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что давление на Россию должно усиливаться.

— Это ответ Путина на призывы к миру. Мы осуждаем эти ужасные нападения, — заявил Эспен Барт Эйде.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала к прекращению войны.

— Еще одна ночь смертоносных авиаударов в Украине. Россия нанесла удар по центру Киева, повредив правительственное здание, — написала Элина Валтонен.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала российскую атаку сознательным выбором России. По ее мнению, такие действия РФ являются четким сигналом, что агрессор не хочет мира.

— Сегодняшние удары, в частности по зданию правительства в Киеве, являются частью четкой тенденции к эскалации, — считает Каллас.

Президент Молдовы Мая Санду поддержала Украину и заявила, что ее страна осуждает удары.

— Удар прошлой ночью по Киеву унес жизни невинных людей, среди которых был и младенец, и вызвал пожар в здании правительства. Молдова твердо стоит на стороне Украины против этого террора, — подчеркнула Санду.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что российская агрессия усиливается с каждым днем. По его мнению, обстрел 7 сентября свидетельствует об опасном новом этапе террористической кампании Москвы.

— Вместо переговоров Кремль удваивает давление. Отвергает дипломатию. Выбирает террор. Это не может остаться без ответа. России нужны более жесткие санкции, а Украина должна получить современные системы противовоздушной обороны — немедленно, — заявил Кястутис Будрис.

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил удар РФ по правительственным зданиям в Киеве.

— Российское нападение на правительственные здания в Киеве в очередной раз показывает, что продолжение промедления с решительной реакцией против Путина и попытки его успокоить не имеют смысла, — написал Туск.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что только усиление давления на РФ может остановить войну.

— Каждый раз, когда звучит слово мир, Россия отвечает еще большим ужасом. Прошлой ночью произошла беспрецедентная эскалация. Впервые со времени полномасштабного вторжения было повреждено здание Кабинета Министров в Киеве, — написал Максим Прево.

