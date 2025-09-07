У ніч проти 7 вересня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Країна-агресорка застосувала 823 засоби повітряного нападу.

Реакція світу на атаку 7 вересня

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що нічна масована атака Росії на Київ та інші регіони України свідчить про небажання Кремля йти шляхом миру та демонструє відчуття безкарності російського диктатора Володимира Путіна.

– Ці боягузливі удари показують – Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо обстоювати підтримку України та її суверенітету, – наголосив Стармер.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на підтримці України та засудив атаку на неї.

– Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія тим часом все глибше заглиблюється в логіку війни й терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував, – написав Макрон у соцмережі Х.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що російський терор стає ще зухвалішим. Вона наголосила, що Росія має припинити обстріли.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що своїми ударами по Україні, Росія насміхається над дипломатією та зневажає міжнародне право.

– Ми зміцнюємо Збройні сили України, створюємо довгострокові гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоби збільшити тиск на Росію, – заявила фон дер Ляєн.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що Кремль не хоче миру.

– Росія продовжує ескалацію, агресивно атакуючи цивільну інфраструктуру України, а тепер також постраждала будівля уряду в Києві. Посил чіткий: Кремль хоче війни, а не миру, – написав Едгарс Рінкевичс.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта переконаний, що розмови про мир під час ескалації бомбардувань та обстрілів урядових будівель і будинків – це версія миру для Путіна.

– Росія розпочала цю війну, і Росія вирішила її продовжувати. Ми повинні дотримуватися наведеного курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на РФ через запровадження додаткових санкцій, – переконаний Кошта.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав Путіна боягузом, який нападає на жінок і дітей.

– Путін вдає, що хоче припинити війну, але насправді він хоче лише вбити якомога більше українців. Уночі він запустив понад 800 безпілотників і ракет, убивши матір та її двомісячну дитину, – наголосив Ян Ліпавський.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено засудив атаку на Україну та висловив співчуття народові України.

Міністр оборони та міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що тиск на Росію має посилюватися.

– Це відповідь Путіна на заклики до миру. Ми засуджуємо ці жахливі напади, – заявив Еспен Барт Ейде.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала до припинення війну.

– Ще одна ніч смертельних авіаударів в Україні. Росія завдала удару по центру Києва, пошкодивши урядову будівлю, – написала Валтонен.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала російську атаку свідомим вибором Росії. На її думку, такі дії РФ є чітким сигналом, що агресор не хоче миру.

– Сьогоднішні удари, зокрема по будівлі уряду в Києві, є частиною чіткої тенденції до ескалації, – вважає Каллас.

Президентка Молдови Мая Санду підтримала Україну та заявила, що її країна засуджує удари.

– Удар минулої ночі по Києву забрав життя невинних людей, серед яких було й немовля, та спричинив пожежу в будівлі уряду. Молдова твердо стоїть на боці України проти цього терору, – наголосила Санду.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що російська агресія посилюється щодня. На його думку, обстріл 7 вересня свідчить про небезпечний новий етап терористичної кампанії Москви.

– Замість переговорів Кремль подвоює тиск. Відкидає дипломатію. Обирає терор. Це не може залишитися без відповіді. Росії потрібні жорсткіші санкції, тоді як Україна повинна отримати сучасні системи протиповітряної оборони – негайно, – заявив Будріс.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив удар РФ по урядових будівлях у Києві.

– Російський напад на урядові будівлі в Києві вкотре демонструє, що продовження зволікання з рішучою реакцією проти Путіна та спроби його заспокоїти не мають сенсу, – написав Туск.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що лише посилення тиску на РФ може зупинити війну.

– Щоразу, коли лунає слово мир, Росія відповідає ще більшим жахом. Минулої ночі відбулася безпрецедентна ескалація. Вперше з часу повномасштабного вторгнення було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів у Києві, – написав Прево.

