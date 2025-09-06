Российская Федерация может объявить новую мобилизацию и бросить еще больше людей на “пушечное мясо”.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов о новой мобилизации в России

— Это серьезный вопрос. В 2022 году Российская Федерация провела частичную мобилизацию. Это факт, все об этом знают. После этого она делала все возможное, сколько бы это ни стоило ей, чтобы мобилизацию не проводить. Может ли Российская Федерация провести мобилизацию? Может, к сожалению, это серьезная угроза, — сказал Буданов.

По словам руководителя ГУР Минобороны Украины, это будет болезненно для России, но реалистично. К сожалению, такая угроза действительно существует, утверждает он.

Сейчас смотрят

По мнению Буданова, если Россия пойдет по пути мобилизации, то сможет резко нарастить количество людей и просто бросать их еще больше на “мясо”, чем это происходит сейчас.

— Будут негативные настроения в обществе, если начать мобилизацию. И это то, что они увидели, когда в 2022 году сделали и сразу максимально быстро попытались это прекратить. Но остановит ли это российскую машину? Нет, не остановит, — убежден руководитель ГУР.

Как рассказал Буданов, в российской армии фиксируют даже случаи каннибализма.

В то же время он отметил, что совместные учения России с Беларусью угрозы не несут.

Генерал-лейтенант утверждает, что Кремль мечтает об ударе по Европе после 2030 года и готовит перевооружение на $1,2 трлн.

Источник : Апостроф

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.