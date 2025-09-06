Російська Федерація може оголосити нову мобілізацію та кидати ще більше людей на “гарматне м’ясо”.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Буданов про нову мобілізацію у Росії

– Це серйозне питання. У 2022 році Російська Федерація провела часткову мобілізацію. Це факт, всі про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки б для неї це не коштувало, щоб мобілізацію не проводити. Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може, на жаль, це серйозна загроза, – сказав Буданов.

За словами керівника ГУР Міноборони України, це буде болісно для Росії, але реалістично. На жаль, така загроза дійсно існує, стверджує він.

На думку Буданова, якщо Росія піде шляхом мобілізації, то зможе різко наростити кількість людей і просто кидати їх ще більше на “м’ясо”, ніж це відбувається зараз.

– Будуть негативні настрої у суспільстві, якщо почати мобілізацію. І це те, що вони побачили, коли у 2022 році зробили і одразу максимально швидко спробували це припинити. Але чи зупинить це російську машину? Ні, не зупинить, – переконаний керівник ГУР.

Як розповів Буданова, що у російській армії фіксують навіть випадки канібалізму.

Водночас він зазначив, що спільні навчання Росії з Білоруссю загрози не несуть.

Генерал-лейтенант стверджує, що Кремль мріє про удар по Європі після 2030 року та готує переозброєння на $1,2 трлн.

Джерело : Апостроф

