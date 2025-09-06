За время войны Украина вышла на показатель доли вооружений собственного производства в 60%, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об украинском производстве оружия

В вечернем видеообращении глава государства отметил, что за время войны Украине удалось выйти на высокий показатель в производстве оружия.

— За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, — это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей, — отметил Зеленский.

Он сообщил, что впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, дронов – оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя.

К тому же, президент озвучил цели, которых нужно достичь, в частности, производства в Украине и вместе с Украиной разных типов систем противовоздушной обороны. Глава государства назвал эту задачу вызовом и отметил, что к этому важно прийти.

По словам Зеленского, Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире.

