Главный экономический советник Индии Ананта Нагесваран сообщил, что 50% тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут привести к сокращению валового внутреннего продукта Индии на полпроцента уже в этом году.

Почему тарифы Трампа могут сократить ВВП Индии

Как пояснил главный экономический советник, эти тарифы являются самыми высокими в Азии. Наибольший ущерб они нанесут трудоемким предприятиям, среди которых текстильная и ювелирная промышленности.

Это связано с тем, что именно США являются крупнейшим экспортным рынком Индии.

Сейчас смотрят

На данный момент Нагесваран соглашается с прогнозом индийского правительства по росту ВВП на уровне 6,3-6,8% за финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года.

Этому способствовал сильный рост экономики в апреле-июне, а также ключевые факторы, среди которых недавнее снижение налогов и низкая инфляция.

– Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф – это кратковременное явление. В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, он может привести к влиянию на ВВП где-то от 0,5% до 0,6%, – сказал советник в интервью Bloomberg.

Однако он признал, что если тарифная неопределенность распространится на следующий финансовый год, влияние будет “большим”, а это приведет к значительному риску для Индии.

Издание отметило, что за период апреля-июня экономика Индии ускорилась на 7,8%. Это стало самым быстрым темпом более чем за год.

Экономический советник подчеркнул, что недавнее сокращение потребления и прямых налогов, а также инфляция на восьмилетнем минимуме, являются ключевыми факторами содействия экономике, поскольку они будут способствовать росту доходов населения и расходов.

На прошлой неделе Индия снизила налог на товары и услуги на большинство предметов повседневного потребления, пытаясь стимулировать спрос. Нагесваран ожидает, что налоговая реформа увеличит ВВП на 0,2-0,3%.

Нью-Дели надеется, что в этом году Индия достигнет целевого показателя дефицита бюджета в 4,4%, а значительные выплаты центральному банку и продажа активов помогут смягчить любой дефицит доходов.

Напомним, в прошлом месяце Трамп удвоил тарифы на индийские товары до 50% в качестве наказания за покупку российской нефти. Эти тарифы являются самыми высокими в Азии, что делает индийские товары неконкурентоспособными по сравнению с такими производственными конкурентами, как Вьетнам и Бангладеш.

США являются крупнейшим экспортным рынком Индии, и ожидается, что тарифы нанесут наибольший ущерб трудоемким предприятиям, таким как текстильная и ювелирная промышленность.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.