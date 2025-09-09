В центре Лондона, на стене Королевского суда, появился новый рисунок уличного художника Бэнкси.

Изображение, поставившее под угрозу анонимность художника, вызвало резонанс и стало предметом полицейского расследования.

Граффити Бэнкси на стене суда

Граффити, обнаруженное в понедельник, 8 сентября, изображает судью, который замахивается молотком на протестующего, как будто готовится ударить.

Сейчас смотрят

В руках мужчины – белый плакат, забрызганный красной краской, символизирующей кровь. Изображение появилось прямо под камерой видеонаблюдения, у входа в здание, где расположены Высокий суд и Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Работу моментально закрыли черным полиэтиленом, огородили металлическими барьерами и выставили охрану. В комментариях на странице автора в Instagram поклонники удивляются, как ему удалось это провернуть.

– Для тех, кто интересуется: у Бэнкси есть компания-посредник и консультант под названием Pest Control, которая занимается всеми его работами. На сайте указано: Если вы думаете написать и попросить Бэнкси разрисовать вашу гостиную или создать логотип для компании – пожалуйста, не делайте этого. Если же у вас есть привилегированный доступ к какому-то хорошо защищенному сооружению, которое нужно испортить граффити – тогда пишите. Я предполагаю, что кто-то, кто патрулировал рядом или имел доступ к этой территории, сообщил ему об “окне возможностей”. Все выглядит тщательно спланированным и мастерски реализованным. Блестящая работа, – написал в комментариях один из ценителей.

Бэнкси работает инкогнито уже более 25 лет, и никому до сих пор не удалось раскрыть его личность, несмотря на различные теории и догадки. Однако, если дело о граффити дойдет до суда, ему придется раскрыть свое настоящее имя.

Что ждет граффити

В Службе судов и трибуналов заявили, что мурал уберут, поскольку Королевский суд является зданием I класса исторического значения, и его фасады необходимо сохранять в первозданном виде.

Полиция подтвердила, что получила сообщение о повреждении здания и проводит расследование.

По британскому законодательству, умышленное повреждение имущества может караться тюремным заключением на срок до десяти лет. Это в том случае, если стоимость ущерба превышает £5 000 (около 280 тыс. грн). В случае меньшего ущерба наказание составляет до трех месяцев тюремного заключения или штраф £2 500 (около 140 тыс. грн).

Политический подтекст новой работы Бэнкси

Изображение появилось всего через два дня после массовых демонстраций в Вестминстере, во время которых было задержано 890 протестующих.

Организация Defend Our Juries, которая поддерживает движение Palestine Action, назвала новую работу художника отражением “дистопического” решения правительства объявить группу вне закона.

– Мурал Бэнкси на стене Королевского суда ярко показывает жестокость, развязанную Яветт Купер против протестующих. Мы надеемся, что все, кого вдохновила эта работа, присоединятся к нашим будущим акциям, – говорится в заявлении.

В июле правительство Великобритании запретило деятельность Palestine Action из-за инцидента на авиабазе RAF Brize Norton, где активисты повредили два военных самолета.

Пятерых человек обвинили в терроризме и взяли под стражу. В августе соучредитель группы добился права на судебный пересмотр решения правительства, и процесс должен начаться осенью.

Источник : The Telegraph

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.