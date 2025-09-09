У центрі Лондона, на стіні Королівського суду, з’явився новий малюнок вуличного художника Бенксі.

Зображення, що поставило під загрозу анонімність митця, спричинило резонанс і стало предметом поліцейського розслідування.

Графіті Бенксі на стіні суду

Стінопис, виявлений у понеділок, 8 вересня, показує суддю, який замахується молотком на протестувальника, ніби готується вдарити.

У руках чоловіка – білий плакат, забризканий червоною фарбою, що символізує кров. Зображення з’явилося просто під камерою відеоспостереження, біля входу до будівлі, де розташовані Високий суд і Апеляційний суд Англії та Уельсу.

Роботу миттєво закрили чорним поліетиленом, обгородили металевими бар’єрами та виставили охорону. В коментарях на сторінці автора в Instagram прихильники дивуються, як йому вдалося це провернути.

– Для тих, хто цікавиться: у Бенксі є компанія-посередник і консультант під назвою Pest Control, яка займається всіма його роботами. На сайті зазначено: “Якщо ви думаєте написати й попросити Бенксі розмалювати вашу вітальню чи створити логотип для компанії – будь ласка, не робіть цього. Якщо ж у вас є привілейований доступ до якоїсь добре захищеної споруди, яку треба зіпсувати графіті – тоді пишіть”. Я припускаю, що хтось, хто патрулював поруч або мав доступ до цієї території, повідомив йому про “вікно можливостей”. Усе видається ретельно спланованим і майстерно реалізованим. Блискуча робота, – написав у коментарях один з поціновувачів.

Бенксі працює інкогніто вже понад 25 років, і нікому досі не вдалося розкрити його особистість попри різні теорії та здогадки. Проте якщо справа про графіті дійде до суду, йому доведеться розкрити своє справжнє ім’я.

Що чекає на стінопис

У Службі судів та трибуналів заявили, що мурал приберуть, адже Королівський суд є будівлею I класу історичного значення і його фасади необхідно зберігати у первісному вигляді.

Поліція підтвердила, що отримала повідомлення про пошкодження будівлі та проводить розслідування.

За британським законодавством, умисне пошкодження майна може каратися ув’язненням на термін до десяти років. Це у тому випадку, якщо вартість шкоди перевищує £5 000 (близько 280 тис. грн). У разі меншого збитку покарання становить до трьох місяців ув’язнення або штраф £2 500 (близько 140 тис. грн).

Політичний підтекст нової роботи Бенксі

Зображення з’явилося лише через два дні після масових демонстрацій у Вестмінстері, під час яких було затримано 890 протестувальників.

Організація Defend Our Juries, яка підтримує рух Palestine Action, назвала нову роботу художника відображенням “дистопічного” рішення уряду оголосити групу поза законом.

– Мурал Бенксі на стіні Королівського суду яскраво показує жорстокість, розв’язану Яветт Купер проти протестувальників. Ми сподіваємося, що всі, кого надихнула ця робота, приєднаються до наших майбутніх акцій, – йдеться у заяві.

У липні уряд Британії заборонив діяльність Palestine Action через інцидент на авіабазі RAF Brize Norton, де активісти пошкодили два військові літаки.

П’ятьох людей звинуватили у тероризмі та взяли під варту. У серпні співзасновник групи домігся права на судовий перегляд рішення уряду, і процес має розпочатися восени.

Джерело : The Telegraph

