Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь на среду, 10 сентября. Российские войска снова пытались атаковать столицу ударными дронами Shahed.

Взрывы в Киеве 10 сентября — какие последствия

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, подтвердила городская военная администрация.

— Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности, — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Киеве Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Сейчас смотрят

Кроме столицы, вечером 9 сентября прогремели мощные взрывы в Киевской области, когда российские войска пытались атаковать регион ударными дронами Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.