Беларусская противовоздушная оборона якобы сбивала дроны, которые “заблудились” на их территории во время ночной атаки на Украину и Польшу 10 сентября.

Об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко, обнародованном в Telegram-канале Министерства обороны РБ.

Беларусь о сбивании дронов во время ночной атаки

Начальник беларусского Генштаба не рассказал о том, сколько именно беспилотников было уничтожено и где, однако добавил, что в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября их дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики.

Сейчас смотрят

– Тем самым мы уведомили их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы, – заявил Муравейко.

Он добавил, что польская сторона также обменивалась с ними информацией о движении боевых дронов в их сторону.

Кроме того, начальник Генштаба РБ добавил, что Беларусь якобы и в дальнейшем планирует предоставлять информацию о воздушной ситуации соседним с ней Польше и странам Балтии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.