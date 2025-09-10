Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за нарушения российскими дронами воздушного пространства страны Варшава обращается к странам — членам Североатлантического договора для консультаций в соответствии со статьей 4 НАТО.

Об этом пишет Sky News.

Запрос на активацию статьи 4 НАТО

По словам Дональда Туска, инцидент с пересечением российскими дронами границы Польши показывает, что страна ближе к вооруженному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

– У меня нет оснований утверждать, что мы на грани войны. Но граница перейдена, и ситуация стала несравнимо опаснее, чем раньше. Эта ситуация приближает нас к открытому конфликту как никогда со времен Второй мировой войны, – сказал премьер.

Он добавил, что Варшава попросила применить статью 4 НАТО и что его стране нужно больше, чем просто выражение солидарности.

– Тот факт, что эти дроны, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса об активации статьи 4 Договора НАТО, – отметил Дональд Туск.

Премьер рассказал, что этой ночью польские военные зафиксировали 19 вторжений в воздушное пространство Польши, четыре дрона удалось сбить. Большое количество дронов залетело из Беларуси.

Статья 4 НАТО гласит следующее: стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда возникнет угроза территориальной целостности или безопасности любой из сторон. Это не означает, что должен быть военный ответ.

