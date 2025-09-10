Білоруська протиповітряна оборона буцімто збивала дрони, які “заблукали” на їхній території під час нічної атаки на Україну та Польщу 10 вересня.

Про це йдеться в заяві начальника Генерального штабу, першого заступника міністра оборони Білорусі Павла Муравейка, оприлюдненій у Telegram-каналі Міністерства оборони РБ.

Білорусь про збиття дронів під час нічної атаки

Начальник білоруського Генштабу не розповів про те, скільки саме безпілотників було знищено і де, однак додав, що в період з 23:00 години 9 вересня до 4:00 10 вересня їхні чергові сили і засоби обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з черговими силами і засобами Польщі та Литовської Республіки.

Зараз дивляться

– Тим самим ми сповістили їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої чергові сили, – заявив Муравейко.

Він додав, що польська сторона також обмінювалась з ними інформацією про рух бойових дронів в їхній бік.

Крім того, начальник Генштабу РБ додав, що Білорусь буцімто і надалі планує надавати інформацію про повітряну ситуацію сусіднім із нею Польщі та країнам Балтії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.