Білорусь заявила про знищення дронів, що “заблукали” під час атаки
Білоруська протиповітряна оборона буцімто збивала дрони, які “заблукали” на їхній території під час нічної атаки на Україну та Польщу 10 вересня.
Про це йдеться в заяві начальника Генерального штабу, першого заступника міністра оборони Білорусі Павла Муравейка, оприлюдненій у Telegram-каналі Міністерства оборони РБ.
Білорусь про збиття дронів під час нічної атаки
Начальник білоруського Генштабу не розповів про те, скільки саме безпілотників було знищено і де, однак додав, що в період з 23:00 години 9 вересня до 4:00 10 вересня їхні чергові сили і засоби обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з черговими силами і засобами Польщі та Литовської Республіки.
– Тим самим ми сповістили їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої чергові сили, – заявив Муравейко.
Він додав, що польська сторона також обмінювалась з ними інформацією про рух бойових дронів в їхній бік.
Крім того, начальник Генштабу РБ додав, що Білорусь буцімто і надалі планує надавати інформацію про повітряну ситуацію сусіднім із нею Польщі та країнам Балтії.