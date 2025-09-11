Соучредитель корпорации Oracle Ларри Эллисон обогнал Илона Маска в рейтинге миллиардеров и стал самым богатым человеком мира.

По данным Bloomberg Billionaires Index, после скачка акций Oracle его состояние выросло на рекордные $101 млрд и достигло $393 млрд. Для сравнения, капитал Маска сейчас оценивается в $385 млрд.

Еще в ноябре 2024 года Эллисон был вторым в рейтинге с состоянием более $193 млрд, а в марте 2025-го Forbes поставил его только на четвертое место с $182,7 млрд.

Сейчас смотрят

Илон Маск потерял титул самого богатого человека

Акции Oracle взлетели почти на 40% после публикации квартального отчета. Компания объявила о заключении нескольких многомиллиардных контрактов, которые принесут в будущем более $455 млрд.

Гендиректор Safra Catz заявила, что спрос на Oracle Cloud Infrastructure стремительно растет, и в ближайшие месяцы планируется подписание еще нескольких контрактов, которые поднимут портфель заказов выше $500 млрд.

На этом фоне прогноз для облачного бизнеса выглядит чрезвычайно амбициозным: Oracle ожидает 77% роста доходов в 2026 году и еще несколькократное увеличение выручки в последующие годы.

Илон Маск удерживал первое место в рейтинге самых богатых людей мира почти год подряд. Его состояние достигло пика в $486 млрд в декабре прошлого года, но с начала 2025-го существенно уменьшилось из-за падения акций Tesla.

В этом году они упали на 14%, тогда как Oracle демонстрирует самый большой рост с 1990-х.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.