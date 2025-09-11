В акватории Черного моря спецназовцы Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины выследили и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского Черноморского флота РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе разведки.

Корабль MPSV07 поражен у Новороссийска: что известно

В момент атаки спецназа ГУР вражеский корабль MPSV07 осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор разместил остатки своего Черноморского флота.

Точный удар мастера ГУР нанесли боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где расположено оборудование навигации и связи корабля.

В результате удара уничтожена аппаратура радиоэлектронной разведки вражеского судна, корабль выведен из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

Операция стала очередным успешным ударом по военно-морским силам российского агрессора в Черном море.

Что известно о корабле MPSV07

Атакованный корабль MPSV07 россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Его стоимость составляет около $60 млн. Всего у агрессора есть четыре таких судна в составе флота.

Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора и средствами радиоэлектронной разведки.

Судно может использоваться для обследования морского дна, его мощность составляет около 4 МВт.

Фото: ГУР

