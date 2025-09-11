Ночью 11 сентября произошел ряд важных событий, которые коснулись ситуации с безопасностью в Украине и международных новостей.

В Сумах прогремели взрывы в результате атаки российских дронов, в США застрелили соратника Трампа Чарли Кирка, а Украина получила положительные результаты по новым системам ПВО по итогам заседания Рамштайн.

Подробнее об этих главных событиях ночи и утра 11 сентября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Сумах

Взрыв в Сумах прогремел, когда вражеский беспилотник попал в здание учебного заведения, расположенного в Заречном районе.

От удара поврежден школьный транспорт, а также взрывной волной выбиты окна в трех близлежащих многоэтажках.

На месте инцидента возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Нападение на соратника Трампа в США

В штате Юта во время публичного мероприятия смертельно ранили известного консервативного деятеля и руководителя организации Turning Point USA Чарли Кирка.

Как сообщает The Guardian, из видео очевидцев видно, что во время выступления во дворе Университета долины Юты раздались выстрелы, после чего Кирк получил тяжелое ранение.

Он находился там в рамках тура The American Comeback Tour.

Местная полиция подтвердила факт стрельбы на территории университета.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк был его соратником и коллегой, и подтвердил, что тот скончался от полученных ранений.

Новые системы ПВО для Украины

Украина получила подтверждение усиления противовоздушной обороны по итогам встречи Контактной группы в формате Рамштайн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 10 сентября.

По его словам, союзники согласились продолжить финансирование программы PURL, которая позволяет закупать американское вооружение.

Кроме того, ведутся переговоры о дополнительных инвестициях в развитие отечественного оборонного производства, в частности о создании дальнобойных дронов.

Также планируется модернизация и дооснащение украинских бригад современным военным оборудованием, что должно повысить эффективность противодействия российской агрессии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

