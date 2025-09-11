В акваторії Чорного моря спецпризначенці Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України вистежили та успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомили у пресслужбі розвідки.

Корабель MPSV07 уражено біля Новоросійська: що відомо

У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель MPSV07 здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор розмістив залишки свого Чорноморського флоту.

Влучного удару майстри ГУР завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

Внаслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого судна, корабель виведено з ладу та потребуватиме дороговартісного ремонту.

Операція стала черговим успішним ударом по військово-морських силах російського агресора в Чорному морі.

Що відомо про корабель MPSV07

Зазначимо, що атакований корабель MPSV07 росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Його вартість становить близько $60 млн. Всього в агресора є чотири таких судна у складі флоту.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду та засобами радіоелектронної розвідки.

Судно може використовуватися для обстеження морського дна, його потужність становить близько 4 МВт.

Фото: ГУР

