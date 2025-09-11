Индийские компании, закупающие российскую нефть, настаивают на существенном увеличении скидок из-за роста рисков в торговле.

По их требованиям, дисконт должен достигать около $10 за баррель от котировок Brent, чтобы соответствовать уровню предельных цен.

Это в несколько раз превышает нынешние $2–3 за баррель, зафиксированные в сентябре.

Об этом сообщает Reuters.

Индия требует скидки на российскую нефть: что известно

Индия, которая остается крупнейшим импортером российской морской нефти, требует от Москвы существенных скидок.

Причина — растущие риски из-за разногласий между политикой США и ЕС в отношении санкций против России, а также дополнительное давление со стороны Вашингтона.

Ситуация обострилась после того, как президент США Дональд Трамп изменил подход к санкциям и потребовал от Нью-Дели полностью прекратить импорт российской нефти.

Когда Индия отказалась, он удвоил тарифы на индийский экспорт в США до 50%.

Трамп использует экономическое давление на крупнейшего покупателя российской нефти, чтобы заставить Москву пойти на уступки в войне против Украины.

Такой подход США противоречит европейской схеме ценового потолка, которая позволяет Индии, Китаю и другим странам продолжать покупать российскую нефть, но по более низким ценам.

Первоначальная идея этого механизма заключалась в том, чтобы сохранить бесперебойные поставки нефти на рынок, но одновременно сократить доходы России.

Между тем ЕС с октября снизил предельную цену на российскую нефть до $47,60 за баррель против прежних $60.

США не поддержали это решение, что создало дополнительную путаницу.

При нынешней цене Brent около $67 даже скидка в $10 не позволяет опустить российскую нефть ниже нового европейского лимита.

В ответ банки усилили контроль за операциями, а индийские компании начали требовать больших скидок от российских поставщиков, чтобы компенсировать растущие политические и финансовые риски.

Российские трейдеры же считают требования завышенными и часть октябрьских грузов перенаправляют в Китай.

Это приведет к сокращению поставок в Индию: по оценкам, в октябре она получит около 1,4 млн баррелей в день против 1,5 млн в августе и 1,6 млн в сентябре.

Эксперты предупреждают, что разногласия в санкционной политике между США и ЕС только усиливают хаос на нефтяном рынке и затрудняют работу трейдеров.

