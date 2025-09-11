Європейський Союз засудив Росію за неспровоковане вторгнення її дронів у повітряний простір Польщі та анонсував значне посилення антиросійських санкцій у відповідь.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Європейської ради ЄС.

Нові санкції проти РФ: про що йдеться

Євросоюз “найрішучіше” засудив навмисне порушення росіянами польського повітряного простору у середу, 10 вересня.

– Цей агресивний та безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації з боку Росії. Він загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру, – сказано в повідомленні.

В ЄС зазначили, що такий жест росіян ще більше підкріпив рішучість європейців підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від російської агресії та прагненні до всеохопного, тривалого та справедливого миру.

– Це останнє з серії порушень суверенного повітряного простору держав-членів ЄС, що відбувалися з 2022 року. Ми ще більше збільшимо ціну для Москви, значно посиливши санкції проти Росії та її посередників, – наголосили в повідомленні.

Євросоюз попередив, що також працюватиме з міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію і щоб вона припинила цю війну.

Європейці висловили повну солідарність з Польщею та пообіцяли їй підтримку для захисту східного кордону.

Зауважимо, що під час нічної атаки на Україну проти ночі 10 вересня близько двох десятків російських дронів залетіли до Польщі. Чотири з них вдалось збити.

