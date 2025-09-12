Дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ — порт Приморск, в результате чего была приостановлена ​​отгрузка нефти.

Дроны СБУ поразили российский порт Приморск 12 сентября

Нынешней ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы, сообщили Фактам ICTV источники в СБУ.

— Приморск – это ключевой хаб для загрузки “теневого флота”, с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно $15 млрд, — отмечают источники.

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. От прекращения экспорта ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ могут составить до $41 млн.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ — НПС-3, НПС Андреаполь и НПС-7. Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, которые обеспечивают поставку сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

– СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти — каждая такая “бавовна” бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться, пока в Украине не наступит справедливый мир, — отметил информированный источник в СБУ.

Напомним, что в Ленинградской области РФ заявили о массированной атаке дронов в ночь на 12 сентября, в результате которой в порту Приморска горело судно.

