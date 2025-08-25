Рекордные цены и многочасовые очереди: в РФ топливный кризис из-за ударов дронов по НПЗ

Летний топливный дефицит в России усугубляют удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Топливный кризис в РФ из-за ударов дронов по НПЗ

Это в свою очередь привело к резкому росту цен на фоне высокого сезонного спроса, вызванного сбором фермерами урожая и сезоном отпусков.

Сейчас смотрят

По информации Bloomberg, основанной на данных СПбМТСБ, главной товарной биржи страны, в августе оптовые цены на бензин по всей России выросли примерно на 40–50% по сравнению со средними значениями за январь.

Согласно расчетам, в зависимости от региона и марки бензина, средние цены могут превышать предыдущий исторический максимум, достигнутый в сентябре 2023 года, на целых 16%.

Это ограничило возможности небольших АЗС, не принадлежащих российским нефтяным гигантам, продолжать свою деятельность, особенно в регионах с высокими ценами на логистику.

Чиновники оккупированного Крыма и части Запорожской области Украины также сообщили о дефиците топлива, из-за которого некоторые заправочные станции оказались пустыми из-за перебоев в работе НПЗ. Это стало следствием атак беспилотников.

На Дальнем Востоке России зафиксирован дефицит топлива. В Забайкальском крае, недалеко от границы с Китаем, поставки были затруднены из-за перегруженной железной дороги, сообщили местные власти. Автозаправочные станции в Приморье, на побережье Тихого океана, столкнулись с проблемой резкого роста спроса.

Жители Владивостока рассказали, что автомобилисты в течение двух недель стояли в многочасовых очередях за бензином, некоторые станции закрылись, а другие подняли цены.

— Чтобы избежать дефицита и обеспечить внутренние поставки, правительство ограничило экспорт топлива в августе и продлило запрет до сентября, — пишет Bloomberg.

Напомним, что в этом месяце Украина атаковала уже восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, выведя из строя около 10% действующих мощностей страны. Как отмечает издание, в такой способ Киев стремится подорвать военную машину Кремля, сокращая поставки топлива на передовую и доходы от продажи нефти.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.