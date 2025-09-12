Правительство Германии в рамках разработки нового пакета санкций против РФ стремится еще больше ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Германия хочет ввести дополнительные ограничения для российских туристов

В материале NTV пишут, что, несмотря на войну в Украине, богатые россияне все еще могут ездить на отдых в страны ЕС.

Так, по данным ЕС, в 2024 году консульства в России выдали около 542 тыс. виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС или других государствах Шенгенской зоны, таких как Швейцария. Хотя это значительно меньше, чем в коронавирусном 2019 году, это примерно на пятую часть больше, чем в 20230-м.

Такое развитие событий вызывает разочарование, особенно в восточных странах ЕС. Там уже давно звучит критика относительно неприемлемости того, что богатые россияне, которые получают выгоду от правительства кремлевского диктатора Владимира Путина, греются на солнце на средиземноморских пляжах стран ЕС в то время, как бесчисленное количество людей погибает в Украине из-за агрессии РФ.

Немецкое правительство хочет это изменить. В рамках текущего планирования ЕС нового пакета санкций против РФ, германское правительство выступает за более ограниченную выдачу виз на въезд в Шенгенскую зону. В позиционном документе есть призыв к полной имплементации руководящих принципов, обнародованных Европейской комиссией в 2022 году.

Особое внимание уделяется южным странам ЕС, которые чаще всего выбирают россияне для своих путешествий. К примеру, итальянские консульства в России выдали более 152 тыс. шенгенских виз в 2024 году, что примерно на 12% больше, чем в 2023-м.

Французские консульские работники в России недавно выдали около 124 тыс. виз, испанские – около 111 тыс., а греческие – около 60 тыс. виз.

Для сравнения, консульства Германии в России одобрили всего около 17 тыс. заявок на краткосрочные шенгенские визы в 2024 году. Это примерно на две тысячи меньше, чем в предыдущем году, и гораздо меньше, чем в докоронавирусном 2019-м, когда эта цифра составляла почти 326 тысяч.

Хотя вышеупомянутые цифры ЕС не включают в себя долгосрочные визы и визы, выданные российским гражданам в третьих странах, дипломаты говорят, что они демонстрируют хорошие сравнительные данные.

Более ограничительная выдача виз может быть оправдана прежде всего целью предотвращения въезда в страну россиян как туристов, поддерживающих интересы правительства РФ или даже распространяющих пропаганду войны. Формально это может быть реализовано посредством нового регламента или более последовательного применения существующих руководящих принципов Европейской комиссии с 2022 года.

В них, например, говорится, что “по гражданам России, путешествующим как туристы, оправдан очень строгий подход, поскольку сложнее оценить обоснованность поездки с туристической целью по сравнению с другими целями путешествия (деловая поездка, посещение семьи или медицинское назначение)”.

Министерство иностранных дел заявило, что Германия уже ужесточила критерии выдачи виз российским гражданам в начале полномасштабной войны в Украине. Это касается как национальных виз, так и, согласно рекомендациям ЕС, шенгенских виз.

Европейская комиссия может представить конкретное предложение о предстоящей выдаче виз странами-членами ЕС. Она работает в тесной координации со странами-членами ЕС над планом нового пакета санкций. Германия и Франция лоббируют в Брюсселе, среди прочего, введение санкций против российского энергетического гиганта ЛУКОЙЛ и сервисных компаний в нефтяной отрасли.

К тому же, Берлин и Париж имеют целью закрыть финансовые и логистические лазейки, которые для обхода существующих санкций используются Россией. Это может привести к тому, что дополнительные российские банки, иностранные финансовые учреждения, связанные с транзакцией СПФС, разработанной российским Центральным банком, и поставщики криптовалютных услуг в Центральной Азии окажутся в санкционных списках.

