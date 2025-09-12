Уряд Німеччини в межах розробки нового пакету санкцій проти РФ прагне ще більше обмежити видавання шенгенських віз росіянам.

Німеччина хоче запровадити додаткові обмеження для російських туристів

У матеріалі NTV пишуть, що попри війну в Україні, заможні росіяни все ще можуть їздити на відпочинок до країн ЄС.

Так, за даними ЄС, у 2024 році консульства у Росії видали близько 542 тис. віз для короткострокового перебування в країнах ЄС або інших державах Шенгенської зони, таких як Швейцарія. Хоча це значно менше, ніж у докоронавірусному 2019 році, це приблизно на п’яту частину більше, ніж у 2023-му.

Такий розвиток подій викликає розчарування, особливо у східних країнах ЄС. Там вже давно лунає критика щодо неприйнятності того, що заможні росіяни, які отримують вигоду від уряду кремлівського диктатора Володимира Путіна, гріються на сонці на середземноморських пляжах країн ЄС в той час, як незліченна кількість людей гине в Україні в результаті агресії РФ.

Німецький уряд хоче це змінити. У межах поточного планування ЄС нового пакету санкцій проти РФ німецький уряд виступає за більш обмежене видавання віз на в’їзд до Шенгенської зони. У позиційному документі є заклик до повної імплементації керівних принципів, оприлюднених у 2022 році Європейською комісією.

Особлива увага приділяється південним країнам ЄС, які найчастіше обирають росіяни для своїх подорожей. Наприклад, італійські консульства у Росії видали понад 152 тис. шенгенських віз у 2024 році, що приблизно на 12% більше, ніж у 2023-му.

Французькі консульські працівники у Росії нещодавно видали близько 124 тис. віз, іспанські консульські працівники – близько 111 тис., а грецькі – майже 60 тис.

Для порівняння, консульства Німеччини у Росії схвалили лише близько 17 тис. заявок на короткострокові шенгенські візи у 2024 році. Це приблизно на дві тисячі менше, ніж у попередньому році, і значно менше, ніж у докоронавірусному 2019-му, коли ця цифра становила майже 326 тисяч.

Хоча вищезгадані цифри ЄС не охоплюють довгострокові візи і візи, видані російським громадянам у третіх країнах, дипломати кажуть, що вони дають хороші порівняльні дані.

Більш обмежувальне видавання віз може бути виправдане насамперед із метою запобігання в’їзду в країну росіян як туристів, які підтримують інтереси уряду РФ або навіть поширюють пропаганду війни. Формально це може бути реалізовано за допомогою нового регламенту або більш послідовного застосування наявних керівних принципів Європейської комісії з 2022 року.

У них, наприклад, ідеться про те, що “щодо громадян Росії, які подорожують як туристи, виправданий дуже суворий підхід, оскільки складніше оцінити обґрунтованість поїздки з туристичною метою порівняно з іншими цілями подорожі (ділова поїздка, відвідування сім’ї або медичне призначення)”.

Міністерство закордонних справ заявило, що Німеччина вже посилила критерії видавання віз російським громадянам на початку повномасштабної війни в Україні. Це стосується як національних віз, так і, згідно рекомендацій ЄС, шенгенських віз.

Європейська комісія може представити конкретну пропозицію щодо майбутнього видавання віз країнами-членами ЄС. Наразі вона працює у тісній координації з країнами-членами ЄС над планом нового пакету санкцій. Німеччина та Франція лобіюють у Брюсселі, серед іншого, запровадження санкцій проти російського енергетичного гіганта Лукойл та сервісних компаній у нафтовій галузі.

До того ж, Берлін і Париж мають на меті закрити фінансові та логістичні лазівки, які для обходу наявних санкцій використовуються Росією. Це може призвести до того, що додаткові російські банки, іноземні фінансові установи, пов’язані з системою транзакцій СПФС, розробленою російським Центральним банком, і постачальники криптовалютних послуг у Центральній Азії опиняться в санкційних списках.

