Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в связи с убийством Чарли Кирка находится под стражей.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, сообщает CNN.

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан: что известно

По данным четырех источников, знакомых с этим вопросом, человек действительно находится под стражей и допрашивается в связи со смертельной стрельбой.

По состоянию на утро пятницы этот человек все еще допрашивается.

— Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы держим его под стражей, — сказал Трамп во время выступления.

Президент США заявил, что кто-то очень близкий к нему сдал его, и что об этом будет объявлено позже в пятницу. Это произошло после непрерывных поисков подозреваемого.

Ранее в среду власти допросили и отпустили двух человек в связи с убийством.

После этого поиски продолжились, и ФБР опубликовало фотографии лица, интересующего следствие в связи со смертельной стрельбой, прося общественность поделиться информацией.

Считается, что стрелок один раз выстрелил с соседней крыши в рамках целенаправленной атаки, сообщает Департамент общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР.

Консервативного активиста и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка застрелили во время мероприятия в штате Юта.

В видеозаписях, которые распространялись в соцсетях, было видно, как Кирк получил ранение во время выступления во внутреннем дворе Университета долины Юты в рамках тура The American Comeback Tour.

Представитель полиции университета подтвердил, что на территории кампуса прозвучали выстрелы. Президент Трамп позже подтвердил смерть своего соратника.

