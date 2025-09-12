Президент США Дональд Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка перебуває під вартою.

Про це Трамп сказав у інтерв’ю Fox News, повідомляє CNN.

Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали: що відомо

За даними чотирьох джерел, знайомих із цим питанням, людина справді перебуває під вартою та допитується стосовно смертельної стрілянини.

Станом на ранок п’ятниці цю особу все ще допитують.

— Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його тримаємо під вартою, – сказав Трамп під час виступу.

Президент США заявив, що хтось дуже близький до нього здав його, і що про це буде оголошено пізніше у п’ятницю. Це сталося після безперервних пошуків підозрюваного.

Раніше, у середу влада допитала та відпустила двох осіб у зв’язку з вбивством.

Після цього пошуки продовжилися, і ФБР опублікувало фотографії особи, яка цікавить слідство у зв’язку зі смертельною стріляниною, просячи громадськість поділитися інформацією.

Вважається, що стрілець один раз вистрілив із сусіднього даху під час цілеспрямованої атаки, повідомляє Департамент громадської безпеки штату Юта, який веде розслідування разом із ФБР.

Консервативного активіста і виконавчого директора Turning Point USA Чарлі Кірка застрелили під час заходу в штаті Юта.

У відеозаписах, які поширювалися в соцмережах, було видно, як Кірк дістав поранення під час виступу у внутрішньому дворі Університету долини Юти в межах туру The American Comeback Tour.

Представник поліції університету підтвердив, що на території кампусу пролунали постріли. Президент Трамп пізніше підтвердив смерть свого соратника.

