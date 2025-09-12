Уряд Японії 12 вересня запровадив новий пакет санкцій проти Росії через збройну агресію проти України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував зміст нових санкцій, оприлюднених на сайті японського уряду.

Нові санкції Японії проти Росії

За його словами, новий пакет обмежень Японії щодо країни-агресора охоплює:

замороження активів 47 компаній та 9 осіб із РФ, а також низки структур, причетних до агресії проти України;

заборону експорту до двох російських організацій і ще дев’яти з інших країн, які допомагали обходити обмеження;

зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти з 60 до 47,6 долара за барель.

Водночас у пресрелізі уряду Японії наголошується, що колишня цінова межа застосовується до імпорту сирої нафти російського походження, вивантаженої в Японії до 17 жовтня 2025 року включно.

– Дуже важливі рішення, Росія не має отримувати прибутки від продажу енергоресурсів та витрачати ці гроші на війну. Дякуємо Японії за непохитну солідарність із Україною. Разом ми сильніші, – наголосив Єрмак.

