Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время двухдневного визита в Украину подтвердил своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что в следующем году Эстония предоставит Украине военную помощь в размере не менее 0,25 процента своего валового внутреннего продукта, или более 100 миллионов евро.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице эстонского ведомства.

Военная помощь от Эстонии: что известно

По словам Певкура, ведущую роль в оказании военной помощи Украине будут играть эстонские оборонные предприятия.

– Эстония будет продолжать решительно поддерживать Украину в ее агрессивной войне против России. В следующем году мы также будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине.

Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году ключевую роль будут играть также эстонские предприятия оборонной промышленности, – сказал глава эстонского Минобороны.

Также он анонсировал продолжение обучения украинцев и поддержку ІТ-решений в украинском оборонном секторе.

Эстонский министр осудил нарушение воздушного пространства Польши Россией, назвав его “беспрецедентным и неприемлемым”. Певкур возложил полную ответственность за происшествие на российских агрессоров.

– Наше внимание должно оставаться сосредоточенным на давлении на Россию как агрессора и помощи Украине, чтобы прекратить ее жестокую войну, – сказал Певкур.

Министр обороны также встретился с солдатами, которые воевали на украинском фронте. Они поделились своим непосредственным опытом с поля боя и подчеркнули важность помощи западных партнеров.

