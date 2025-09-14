Эстония выделит на оружие для Украины более €100 млн в следующем году – Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время двухдневного визита в Украину подтвердил своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что в следующем году Эстония предоставит Украине военную помощь в размере не менее 0,25 процента своего валового внутреннего продукта, или более 100 миллионов евро.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице эстонского ведомства.
Военная помощь от Эстонии: что известно
По словам Певкура, ведущую роль в оказании военной помощи Украине будут играть эстонские оборонные предприятия.
– Эстония будет продолжать решительно поддерживать Украину в ее агрессивной войне против России. В следующем году мы также будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине.
Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году ключевую роль будут играть также эстонские предприятия оборонной промышленности, – сказал глава эстонского Минобороны.
Также он анонсировал продолжение обучения украинцев и поддержку ІТ-решений в украинском оборонном секторе.
Эстонский министр осудил нарушение воздушного пространства Польши Россией, назвав его “беспрецедентным и неприемлемым”. Певкур возложил полную ответственность за происшествие на российских агрессоров.
– Наше внимание должно оставаться сосредоточенным на давлении на Россию как агрессора и помощи Украине, чтобы прекратить ее жестокую войну, – сказал Певкур.
Министр обороны также встретился с солдатами, которые воевали на украинском фронте. Они поделились своим непосредственным опытом с поля боя и подчеркнули важность помощи западных партнеров.