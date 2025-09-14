Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час дводенного візиту в Україну підтвердив своєму українському колезі Денису Шмигалю, що наступного року Естонія надасть Україні військову допомогу у розмірі щонайменше 0,25 відсотка від свого валового внутрішнього продукту, або понад 100 мільйонів євро.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці естонського відомства.

Військова допомога від Естонії: що відомо

За словами Певкура, більша частина грошей буде спрямована на підтримку України виробництвом естонських компаній.

– Естонія продовжуватиме рішуче підтримувати Україну в її агресивній війні проти Росії. Наступного року ми також дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні.

Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборонної промисловості, – сказав очільник естонського Міноборони.

Також він анонсував продовження навчання українців та підтримку ІТ-рішень в українському оборонному секторі.

Естонський міністр засудив порушення повітряного простору Польщі Росією, назвавши його “безпрецедентним і неприйнятним”. Певкур поклав повну відповідальність за подію на російських агресорів.

– Наша увага має залишатися зосередженою на тиску на Росію як агресора та допомозі Україні, щоб припинити її жорстоку війну, – сказав Певкур.

Міністр оборони також зустрівся з солдатами, які воювали на українському фронті. Вони поділилися своїм безпосереднім досвідом з поля бою та наголосили на важливості допомоги західних партнерів.

