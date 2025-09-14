Партизанское движение Атеш сообщило об успешной диверсии своего агента на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа России.

Диверсия Атеш на железной дороге в Карачаево-Черкессии

Партизаны подожгли релейный шкаф между станциями Садовый и Эркен-Шахар, вблизи населенного пункта Садовое в Адыге-Хабльском районе.

– Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем – на фронт в Украину, – говорят в Атеш.

Там утверждют, что благодаря диверсии движение поездов нарушилось – это привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перекидываемой на ротацию.

Сейчас смотрят

– Каждый удар создает цепочку сбоев – войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнения и ремонт, а СОУ получают преимущество на поле боя, – отмечают в партизанском движении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Атеш

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.