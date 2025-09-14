Партизанський рух Атеш повідомив про успішну диверсію свого агента на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці, що належить до складу Північно-Кавказького федерального округу Росії.

Диверсія Атеш на залізниці в Карачаєво-Черкесії

Партизани підпалили релейну шафу між станціями Садовий і Еркен-Шахар, поблизу населеного пункту Садове в Адиге-Хабльському районі.

– Ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів і військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу в Ростовську область, а потім – на фронт в Україну, – кажуть в Атеш.

Там стверджують, що завдяки диверсії рух поїздів порушився – це призвело до затримки поставок боєкомплекту для РСЗО і ствольної артилерії, ремонтованої техніки і живої сили, що перекидається на ротацію.

– Кожен удар створює ланцюжок збоїв – війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення і ремонт, а СОУ отримують перевагу на полі бою, – відзначають у партизанському русі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Атеш

