Неидентифицированный летающий объект, части которого упали на жилой дом в Вириках Люблинского воеводства в Польше, может быть ракетой, выпущенной с польского истребителя F-16 для уничтожения дрона.

Из-за неисправности системы наведения ракета могла не достичь цели, пишет газета Rzeczpospolita.

Дом в Вириках могла повредить польская ракета

Как отмечает издание, прокуратура и Минобороны Польши засекретили информацию об инциденте.

Прокуратура Люблина с участием экспертов определила происхождение обломков 17 дронов. Однако ведомство отказывается сообщать, что именно упало в Вириках.

— На данный момент объект не идентифицирован ни как дрон, ни как его обломки, — говорится в сообщении.

Журналисты со ссылкой на источники в государственных структурах сообщают, что на дом могла упасть ракета с польского F-16, которая была использована для сбивания дрона.

На прошлой неделе заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил, что во время атаки были сбиты три беспилотника. Однако место их уничтожения он не уточнил.

— Это была ракета воздух-воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, которая во время полета имела неисправность системы наведения и не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные меры детонатора, — рассказал источник издания.

Другой собеседник добавил, что «был российский налет, польская сторона защищалась».

Бывший офицер военной разведки, подполковник Мацей Коровай, специализирующийся на вопросах безопасности и стратегии в отношении Беларуси, России и Украины, подчеркнул, что в Вириках произошел именно кинетический удар.

— Не было взрыва, не было взрывной волны, что видно на фотографиях разрушенного дома, – отмечает он.

Известно, что на дом упала ракета длиной около трех метров и весом более 150 килограммов.

Навроцкий отреагировал на материал Rzeczpospolita

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства объяснений относительно того, что дом в Вириках мог быть поврежден не российским дроном, а ракетой с польского F-16.

Об этом сообщили в Бюро национальной безопасности Польши.

— После публикации материала изданием Rzeczpospolita, президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вириках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что даже если на дом и упала польская ракета, “вся ответственность за повреждения лежит на РФ”.

Напомним, ночью 10 сентября во время масштабной атаки на Украину 21 российский дрон пересек воздушное пространство Польши.

В результате атаки повреждения получил один жилой дом.

В польском правительстве сообщили, что для отражения атаки были подняты в воздух истребители F-16 и F-35.

