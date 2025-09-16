Неідентифікований літаючий об’єкт, частини якого впали на житловий будинок у Вириках Люблінського воєводства у Польщі, може бути ракетою, випущеною з польського винищувача F-16 для знищення дрона.

Через несправність системи наведення ракета могла не досягти цілі, пише газета Rzeczpospolita.

Будинок у Вириках могла пошкодити польська ракета

Як зазначає видання, Прокуратура та Міноборони Польщі засекретили інформацію щодо інциденту.

Прокуратура Любліна за участю експертів визначила походження уламків 17 дронів. Проте відомство відмовляється повідомляти, що саме впало у Вириках.

– На даний момент об’єкт не ідентифіковано ні як дрон, ні як його уламки, – йдеться у повідомленні.

Журналісти з посиланням на джерела у державних структурах повідомляють, що на будинок могла впасти ракета з польського F-16, яка була використана для збиття дрона.

Минулого тижня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив, що під час атаки було збито три безпілотники. Однак місце їх знищення він не уточнив.

– Це була ракета повітря-повітря AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, яка під час польоту мала несправність системи наведення і не спрацювала. На щастя, вона не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні заходи детонатора, – розповіло джерело видання.

Інший співрозмовник додав, що “був російський наліт, польська сторона захищалася”.

Колишній офіцер військової розвідки, підполковник Мацей Коровай, який спеціалізується на питаннях безпеки та стратегії стосовно Білорусі, Росії та України, наголосив, що у Вириках стався саме кінетичний удар.

– Не було вибуху, не було вибухової хвилі, що видно на фотографіях зруйнованого будинку, – зазначає він.

Відомо, що на будинок упала ракета завдовжки близько трьох метрів і вагою понад 150 кілограмів.

Навроцький відреагував на матеріал Rzeczpospolita

Президент Польщі Кароль Навроцький зажадав від уряду пояснень стосовно того, що будинок у Вириках міг бути пошкоджений не російським дроном, а ракетою з польського F-16.

Про це повідомили у Бюро національної безпеки Польщі.

– Після публікації матеріалу виданням Rzeczpospolita, президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду – застосувати усі інструменти та інституції, щоб прояснити це питання якнайшвидше, – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що навіть якщо на будинок і впала польська ракета, “вся відповідальність за пошкодження лежить на РФ”.

Нагадаємо, вночі 10 вересня під час масштабної атаки на Україну 21 російський дрон перетнув повітряний простір Польщі.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав один житловий будинок.

У польському уряді повідомили, що для відбиття атаки були підняті у повітря винищувачі F-16 та F-35.

