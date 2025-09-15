Над правительственными зданиями в центре Варшавы был “нейтрализован” дрон. Двое граждан Беларуси задержаны.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В центре Варшавы уничтожили дрон

Польские силовики в понедельник сообщили о “нейтрализации” беспилотного летательного аппарата над правительственными зданиями в центре Варшавы.

Одновременно были задержаны два гражданина Беларуси, уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Детали инцидента пока не разглашаются.

Ситуация произошла на фоне повышенной готовности Польши после того, как в минувшую среду в воздушное пространство страны проникла волна российских дронов во время беспрецедентного масштабного вторжения.

Новость дополняется.

