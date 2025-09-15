Ирина Гамалий, редактор сайта
В Варшаве над правительственными зданиями уничтожили дрон
Над правительственными зданиями в центре Варшавы был “нейтрализован” дрон. Двое граждан Беларуси задержаны.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
В центре Варшавы уничтожили дрон
Польские силовики в понедельник сообщили о “нейтрализации” беспилотного летательного аппарата над правительственными зданиями в центре Варшавы.
Одновременно были задержаны два гражданина Беларуси, уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Детали инцидента пока не разглашаются.
Ситуация произошла на фоне повышенной готовности Польши после того, как в минувшую среду в воздушное пространство страны проникла волна российских дронов во время беспрецедентного масштабного вторжения.
Новость дополняется.
