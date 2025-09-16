Россия активно использует свои системы для обстрелов украинских городов, и Торнадо-С — одна из таких. Эта реактивная система залпового огня сочетает в себе высокоточную навигацию, модульную конструкцию и способность применять различные типы боеприпасов.

Факты ICTV рассказывают простыми словами о характеристиках Торнадо-С.

Торнадо-С: что это за оружие

Реактивная система залпового огня Торнадо-С — это следующее поколение после Градов и Смерчей. Российские разработчики уверяют, что семейство РСЗО Торнадо имеет гораздо более высокую боевую эффективность за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем, что позволяет установкам вести огонь по целям, которые получают через ЕСУ ТЛ (единая система управления войсками тактического звена) в автоматическом режиме, без ручного наведения механики.

Сейчас смотрят

Торнадо-С: характеристики

Собственно, Торнадо-С — это модернизированный РСЗО 9К58 Смерч.

Система может включать:

боевую машину с неуправляемыми реактивными снарядами (калибр — 300 мм, дальность полета — 120 км);

корректируемый реактивный снаряд 9М542, который может быть начинен отделяемой осколочно-фугасной или кассетной частью (дальность полета — 120 км).

Торнадо-C разработана научно-производственным объединением Сплав (Тула) и ПАО Мотовилихинские заводы (Пермь).

Один залп с кассетной ГЧ поражает площадь размером до 67,2 га.

Главное преимущество Торнадо-С в том, что один залп может поразить несколько целей. Если залп Града бьет в одну точку, то на Торнадо-С перед пуском можно внести данные для каждой ракеты отдельно. Во время пуска каждая ракета попадает в свою цель. Более того, полет ракеты можно корректировать уже после пуска, но это при необходимости.

Торнадо-С: дальность

РСЗО Торнадо-С способна поражать цели на расстоянии до 120 км, а с новейшими боеприпасами — до 200 км. Ее главная опасность заключается не только в дальности, но и в высокой точности наведения, модульной конструкции и способности применять различные типы боеприпасов, в частности кассетные.

Эта система оснащена управляемым боевым модулем, который отделяется от основной ракеты на высоте до 25 км, после чего планирует к цели, способен маневрировать во избежание перехвата. Навигацию обеспечивает инерциальная система с коррекцией с помощью ГЛОНАСС.

Чем грозит Торнадо-С

Торнадо-С способна наносить удары как массированным залпом, так и точечными высокоточными ракетами. Продолжаются разработки двухступенчатых реактивных снарядов с планирующими боевыми модулями, которые позволят увеличить дальность поражения до 300 км.

Система наведения сочетает инерционную навигацию и спутниковую корректировку, что обеспечивает высокую точность. Благодаря этим характеристикам Торнадо-С может приблизиться к уровню оперативно-тактических ракетных комплексов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.