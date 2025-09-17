С 22 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: что известно

По его словам, в Нью-Йорк отправится украинская делегация высочайшего уровня во главе с президентом.

— Из новинок, таких особенностей этого года, это проведение во время сегмента высокого уровня пятого саммита международной Крымской платформы, это очень символично, потому что с возвращением Крыма в Украину будет не только восстановлена территориальная целостность, будет восстановлено уважение к уставу ООН, такова наша позиция, — рассказал Тихий.

Поэтому, по мнению дипломата, проведение в штаб-квартире ООН саммита Крымской платформы является абсолютно логичным.

Кроме того, по словам представителя МИД, запланировано более 20 двусторонних переговоров. На полях высокого сегмента также состоится ряд мероприятий с участием руководства государства и Министерства иностранных дел.

Эти встречи направлены на консолидацию международной поддержки Украины, привлечение внимания к последствиям российской агрессии и укрепление международного имиджа страны.

Отдельным вопросом украинская сторона акцентирует внимание партнеров на фактах похищения украинских детей Россией, а также на привлечении РФ к ответственности за преступления, которые она совершает с 2014 года.

— Отдельная программа будет, конечно, и у первой леди Украины. Будет очень насыщенная неделя, мы к ней активно готовимся, — уточнил Тихий.

Встреча Зеленского и Трампа

Он также добавил, что Украина отметила сигнал от госсекретаря США о возможной встрече президентов Украины и США.

— Мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу в Нью-Йорке наших лидеров. В целом работа над встречами и контактами президентов Украины и США ведется постоянно. Поэтому здесь нет сюрпризов. Каждую возможность используем для таких встреч. Если удастся в Нью-Йорке организовать встречу, то это будет важная возможность обсудить всю повестку дня, вопросы двусторонних отношений и в целом важные решения. Поэтому мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась и хотели бы, чтобы она состоялась, — отметил Георгий Тихий.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится с 22 по 30 сентября.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

