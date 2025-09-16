Государственный секретарь США Марко Рубио допускает встречу президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на следующей неделе в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом глава Госдепартамента заявил журналистам в Израиле, сообщает AFP.

Рубио о встрече Трампа с Зеленским

Госсекретарь отметил, что Трамп уже провел несколько бесед с Путиным, несколько встреч с Зеленским и, вероятно, на следующей неделе снова состоится такая встреча в Нью-Йорке, где лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН.

Сейчас смотрят

По словам Рубио, Трамп все еще надеется на достижение мирного соглашения между Киевом и Москвой.

— Он продолжит попытки. Если мир возможен, он хочет его достичь. В какой-то момент президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не пришел к такому выводу, но может прийти к нему, — сказал госсекретарь.

По мнению Рубио, Трамп способен говорить и с Путиным, и с Зеленским, и с европейцами.

— Если он каким-то образом откажется от этого или введет санкции против России и скажет: “С меня хватит”, то в мире не останется никого, кто мог бы стать посредником в завершении (войны), — убежден госсекретарь.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что война России против Украины закончится не на поле боя, а за столом переговоров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.