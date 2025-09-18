Работа завода остановлена: в России поражен Волгоградский НПЗ
Уночі проти 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) уразили Волгоградський НПЗ в однойменній області РФ.
Про це повідомляють ССО Збройних сил України у Telegram.
Уражено Волгоградський НПЗ: що відомо
За попередньою інформацією, унаслідок ураження Волгоградський НПЗ повністю зупинив свою роботу.
Як зазначили у ССО, такі дії завдадуть серйозної шкоди російській воєнній машині, оскільки підприємство забезпечувало паливом військові потреби окупантів.
Что известно о Волгоградском НПЗ
Волгоградский НПЗ вовлечен в обеспечение потребностей вооруженных сил врага и является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ.
Щорічний об’єм переробки Волгоградського НПЗ складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6% від всієї переробки нафти в Росії.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження Саратовського НПЗ.
Цей завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.
Загалом Саратовський НПЗ виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів.