Уночі проти 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) уразили Волгоградський НПЗ в однойменній області РФ.

Про це повідомляють ССО Збройних сил України у Telegram.

Уражено Волгоградський НПЗ: що відомо

За попередньою інформацією, унаслідок ураження Волгоградський НПЗ повністю зупинив свою роботу.

Зараз дивляться

Як зазначили у ССО, такі дії завдадуть серйозної шкоди російській воєнній машині, оскільки підприємство забезпечувало паливом військові потреби окупантів.

Що відомо про Волгоградський НПЗ

Волгоградський НПЗ залучений у забезпеченні потреб Збройних сил ворога і є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ.

Щорічний об’єм переробки Волгоградського НПЗ становить 15,7 млн тонн, що сягає 5,6% від всієї переробки нафти в Росії.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження Саратовського НПЗ.

Цей завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

Загалом Саратовський НПЗ виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.