Президент Польши Кароль Навроцкий 21-24 сентября посетит США, где примет участие в общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН. Там может состояться его встреча с Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр по делам президента Марцин Пшидач, которого цитируют польские СМИ.

Участие Навроцкого в сессии Генассамблеи ООН и возможные встречи

По его словам, Навроцкий сосредоточится на вопросах безопасности и представит польское видение международных отношений и мирового порядка.

И отметил, что на полях сессии Генассамблеи ООН состоится серия двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах.

— Также будут проведены прямые контакты, в частности с ключевыми дипломатическими фигурами, в том числе — я убежден — прямой контакт с президентом США Дональдом Трампом, — сказал Пшидач.

Когда его спросили, состоится ли также встреча Навроцкого с Зеленским, он ответил, что зал ООН небольшой, поэтому контакты между политиками очевидны.

—Поэтому, по крайней мере, короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины, безусловно, может состояться там, — сказал он.

Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 23-29 сентября. Ее возглавит бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Украинскую делегацию возглавит лично президент Владимир Зеленский.

