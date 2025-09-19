Президент Польщі Кароль Навроцький 21-24 вересня відвідає США, де візьме участь у загальних дебатах 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Там може відбутися його зустріч з Дональдом Трампом та президентом України Володимир Зеленський.

Про це повідомив на пресконференції міністр у справах президента Марцін Пшидач, якого цитують польські медіа.

Участь Навроцького в сесії Генасамблеї ООН та можливі зустрічі

За його словами, Навроцький зосередиться на питаннях безпеки та представить польське бачення міжнародних відносин та світового порядку.

І зауважив, що на полях сесії Генасамблеї ООН відбудеться серія двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах.

— Також будуть проведені прямі контакти, зокрема з ключовими дипломатичними фігурами, зокрема — я переконаний — прямий контакт з президентом США Дональдом Трампом, — сказав Пшидач.

Коли його запитали, чи відбудеться також зустріч Навроцького із Зеленським, він відповів, що зала ООН невелика, тому контакти між політиками є очевидними.

— Тож принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України, безумовно, може відбутися там, — сказав він.

Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відбудеться в Нью-Йорку 23-29 вересня. Її очолить колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Українську делегацію очолить особисто президент Володимир Зеленський.

Джерело: RMF24

