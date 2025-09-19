В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по логистическому хабу 810 отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

В командовании ССО рассказали о последствиях для оккупантов и показали видео.

Удар по логистическому хабу 810 бригады морской пехоты РФ на Курщине

На данный момент известно, что в результате удара были поражены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами, а также место скрытого размещения вооружения и военной техники 810 бригады.

810 бригада морской пехоты, дислоцирующаяся во временно оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

Более того, личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных, отмечают в ССО.

Недавно бойцы ГУР и Сил специальных операций провели операцию по прекращению железнодорожного сообщения на территории России по направлению Орел — Курск.

В частности, 13 сентября на железнодорожном перегоне Малоархангельск — Глазуновка сотрудники РЖД обнаружили мины и сразу вызвали инженерный расчет спецподразделения Росгвардии. Но во время неудачного разминирования произошел взрыв, в результате которого двое росгвардейцев погибли, еще одному оторвало ноги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 304-е сутки.

