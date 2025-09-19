У ніч проти 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по логістичному хабу 810 окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

У командуванні ССО розповіли про наслідки для окупантів і показали відео.

Удар по логістичному хабу 810 бригади морської піхоти РФ на Курщині

Наразі відомо, що внаслідок удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, а також місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810 бригади.

810 бригада морської піхоти, що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Більш того, особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених, зауважують в ССО.

Нещодавно бійці ГУР і Сил спеціальних операцій провели операцію з припинення залізничного сполучення на території Росії за напрямком Орел – Курськ.

Зокрема, 13 вересня на залізничному перегоні Малоархангельськ – Глазунівка співробітники російської залізниці виявили міни і відразу викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії. Але під час невдалого розмінування стався вибух, в результаті якого двоє росгвардійців загинули, ще одному відірвало ноги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 304-ту добу.

