Церемония вручения Шнобелевской премии в этом году состоялась 18 сентября в Бостонском университете. Победителями стали десять команд ученых, чьи открытия, как пишет издание, сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься.

Победители Шнобелевской премии 2025 года: что известно

Среди победителей – исследователи, разработавшие радикальный подход к решению проблемы ожирения. Они предложили сокращать потребление калорий с помощью тефлона.

Эта идея была навеяна напитками с нулевым содержанием калорий и предполагала, что если производители продуктов питания будут добавлять в свою продукцию порошкообразный политетрафторэтилен (ПТФЭ), то человек утолит голод до того, как проглотит большое количество еды.

Среди других исследователей, удостоенных Шнобелевской премии в 2025 году, ученые, которые обнаружили, что:

алкоголь, по крайней мере в малых дозах, улучшает у людей навыки владения иностранными языками;

коровы, замаскированные под зебр, реже страдают от укусов насекомых;

люди становятся более нарциссичными, когда им говорят, что они умнее большинства, даже если это не так.

Награду также получил скрупулезный врач, который измерял рост своих ногтей в течение 35 лет.

Премия в области авиации досталась исследователям, которые давали египетским крыланам этанол. Летучие мыши стали медлительными, а их эхолокация ослабла, подобно тому, как у пьяных становится невнятной речь.

— У летучих мышей, обильно объевшихся ферментированными фруктами, может быть повышен риск столкновений с препятствиями, — заключила группа исследователей.

Шнобелевскую премию в области педиатрии получили исследователи, которые пришли к заключению, что младенцы дольше сосали грудь после того, как их матери съели чеснок.

Индийские исследователи получили инженерную премию за создание полки для обуви, нейтрализующей запах вонючих кроссовок. Полка, больше похожая на картонную коробку, содержала ультрафиолетовую лампу, которая убивала вредные бактерии за считанные минуты. Она также сжигала и сами кроссовки.

Триумфаторы Шнобелевской премии получили награды от настоящих лауреатов Нобелевской премии, а также их осыпали бумажными самолетиками.

Источник : The Guardian

