Церемонія вручення Шнобелівської премії цього року відбулася 18 вересня в Бостонському університеті. Переможцями стали десять команд вчених, чиї відкриття, як пише видання, спочатку викликають сміх, а потім змушують задуматися.

Переможці Шнобелівської премії 2025 року: що відомо

Серед переможців – дослідники, які розробили радикальний підхід до вирішення проблеми ожиріння. Вони запропонували скорочувати споживання калорій за допомогою тефлону.

Ця ідея була навіяна напоями з нульовим вмістом калорій і передбачала, що якщо виробники харчових продуктів будуть додавати в свою продукцію порошкоподібний політетрафторетилен (ПТФЕ), то людина вгамує голод до того, як проковтне велику кількість їжі.

Серед інших дослідників, удостоєних Шнобелівської премії в 2025 році, вчені, які виявили, що:

алкоголь, принаймні в малих дозах, покращує у людей навички володіння іноземними мовами;

корови, замасковані під зебр, рідше страждають від укусів комах;

люди стають більш нарцисичними, коли їм кажуть, що вони розумніші за більшість, навіть якщо це не так.

Нагороду також отримав скрупульозний лікар, який вимірював ріст своїх нігтів протягом 35 років.

Премія в галузі авіації дісталася дослідникам, які давали єгипетським криланам етанол. Кажани стали повільними, а їхня ехолокація ослабла, подібно до того, як у п’яних стає невиразною мова.

– У кажанів, які наїлися ферментованими фруктами, може бути підвищений ризик зіткнень з перешкодами, – зробила висновок група дослідників.

Шнобелівську премію в галузі педіатрії отримали дослідники, які дійшли висновку, що немовлята довше смоктали груди після того, як їхні матері з’їли часник.

Індійські дослідники отримали інженерну премію за створення полиці для взуття, що нейтралізує запах смердючих кросівок. Полиця, більше схожа на картонну коробку, містила ультрафіолетову лампу, яка вбивала шкідливі бактерії за лічені хвилини. Вона також спалювала і самі кросівки.

Тріумфатори Шнобелівської премії отримали нагороди від справжніх лауреатів Нобелівської премії, а також їх обсипали паперовими літачками.

Джерело : The Guardian

