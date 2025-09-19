В рамках 19-го пакета санкций против России Еврокомиссия предлагает впервые нанести удар по криптобиржам для борьбы с обходом санкций и добавить новые экспортные ограничения на товары и технологии.

Об этом объявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

Первые санкции против криптовалют в РФ

Еврокомиссия предлагает закрыть “финансовые лазейки”, которые помогают России обходить существующие ограничения.

— Мы применим запрет транзакций в отношении большего количества российских банков и банков в третьих странах. Поскольку эта тактика становится все более сложной, наши санкции будут адаптироваться… Поэтому впервые наши ограничения ударят по криптоплатформам и запретят транзакции в криптовалютах, — отметила фон дер Ляйен.

В санкционные списки также попадут иностранные банки, подключенные к альтернативным платежным системам России.

Кроме того, в ЕС предлагают ограничить транзакции с лицами в специальных экономических зонах.

— Также мы включаем в списки 45 компаний в России и третьих странах, которые оказывали прямую или косвенную поддержку российскому ВПК. В войне, где драйвером являются инновации, критически важно отрезать России доступ к ключевым технологиям. Прежде всего это касается дронов, — добавила фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила запрет на импорт российского сжиженного газа в ЕС до 1 января 2027 года для сокращения доходов военной экономики РФ от ископаемого топлива.

