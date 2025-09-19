У рамках 19-го пакету санкцій проти Росії Єврокомісія пропонує вперше вдарити по криптобіржах для боротьби з обходом санкцій та додати нові експортні обмеження на товари й технології.

Про це оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правди.

Перші санкції проти криптовалют в РФ

Єврокомісія пропонує закрити “фінансові лазівки”, які допомагають Росії обходити наявні обмеження.

— Ми застосуємо заборону транзакцій щодо більшої кількості російських банків і банків у третіх країнах. Оскільки ця тактика стає дедалі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися… Тож вперше наші обмеження вдарять по криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах, – зазначила фон дер Ляєн.

У санкційні списки також потраплять іноземні банки, під’єднані до альтернативних платіжних систем Росії.

Крім того, в ЄС пропонують обмежити транзакції з особами у спеціальних економічних зонах.

— Також ми включаємо у списки 45 компаній у Росії і третіх країнах, які надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК. У війні, де драйвером є інновації, критично важливо відрізати Росії доступ до ключових технологій. Передусім це стосується дронів, – додала фон дер Ляєн.

Раніше Урсула Фон дер Ляєн оголосила заборону імпорту російського скрапленого газу у ЄС до 1 січня 2027 року для скорочення доходів військової економіки РФ від викопного палива.

